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Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Dinyanyikan Blackout, 'Betapa Hancur Hati'

Simak, kunci gitar atau chord gitar Selalu Ada dinyanyikan Blackout serta lirik lagu Selalu Ada.

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YouTube @anz works via TribunManado.co.id
Ilustrasi - Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Dinyanyikan Blackout, 'Betapa Hancur Hati'. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Selalu Ada milik Blackout, berikut kunci gitar atau chord gitar Selalu Ada.

Simak juga, lirik lagu Selalu Ada.

Berikut, chord gitar Selalu Ada yang dinyanyikan Blackout.

Intro: C

 

  C
Betapa hancur hati

  Am
hilang gairah hidup

  Dm
serasa hampa

    G
selimuti di jiwa..

 

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Tags
chord gitar Selalu Ada
lirik lagu Selalu Ada
Blackout
kunci gitar
Tribunlampung.co.id
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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