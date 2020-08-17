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Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Dinyanyikan Blackout, 'Betapa Hancur Hati'
Simak, kunci gitar atau chord gitar Selalu Ada dinyanyikan Blackout serta lirik lagu Selalu Ada.
YouTube @anz works via TribunManado.co.id
Ilustrasi - Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Dinyanyikan Blackout, 'Betapa Hancur Hati'.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Selalu Ada milik Blackout, berikut kunci gitar atau chord gitar Selalu Ada.
Simak juga, lirik lagu Selalu Ada.
Berikut, chord gitar Selalu Ada yang dinyanyikan Blackout.
Intro: C
C
Betapa hancur hati
Am
hilang gairah hidup
Dm
serasa hampa
G
selimuti di jiwa..
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung