Download Film Jack Reacher Never Go Back Sub Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Download film Jack Reacher: Never Go Back subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Bisa nonton film lewat streaming Jack Reacher: Never Go Back di HP.

Film Jack Reacher: Never Go Back dibintangi antara lian: Tom Cruise dan Cobie Smulders.

Sinopsis film Jack Reacher: Never Go Back.

Jack Reacher: Never Go Back merupakan sekuel lanjutan dari film sebelumnya, yang berjudul Jack Reacher.

Film ini tayang perdana di Indonesia pada 19 Oktober 2016, dengan arahan sutradara Edward Zwick dan naskah yang ditulis oleh Edward Zwick bersama, Richard Wenk dan Marshall Herskovitz.

Berdurasi 118 menit, film Jack Reacher: Never Go Back memperlihatkan aksi Tom Cruise dengan Cobie Smulders.

Selain keduanya, film yang didistribusikan oleh studio Paramount Pictures ini juga dibintangi oleh Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany, dan masih banyak lagi.

Proses pembuatan film Jack Reacher: Never Go Back diperkirakan menghabiskan dana sebesar 60 juta dolar AS.

Sementara itu, film Jack Reacher: Never Go Back mendapatkan penghasilan sebanyak 162 juta dolar AS dari penayangannya di seluruh dunia.