Download Film V for Vendetta Subtitle Indo, Streaming Film Natalie Portman dan Hugo Weaving

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film V for Vendetta dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming V for Vendetta di ponsel (HP).

Para pemain film V for Vendetta di antaranya Natalie Portman dan Hugo Weaving.

Bagaimana sinopsis film V for Vendetta?

V for Vendetta adalah film aksi thriller 2005.

V for Vendetta disutradarai oleh James McTeigue dan ditulis oleh Wachowskis, berdasarkan seri terbatas DC / Vertigo Comics 1988 dengan nama yang sama oleh Alan Moore dan David Lloyd.

Ditetapkan dalam masa depan alternatif di mana rezim supremasi supremasi dan neo-fasis Nordik telah menaklukkan Britania Raya, film berpusat pada V (diperankan oleh Hugo Weaving), seorang pejuang kemerdekaan anarkis dan bertopeng yang berusaha untuk menyalakan revolusi melalui tindakan teroris yang rumit.

Sementara Natalie Portman berperan sebagai Evey, seorang wanita muda kelas pekerja yang terperangkap dalam misi V dan Stephen Rea menggambarkan seorang detektif yang memimpin upaya putus asa untuk menghentikan V.

Film V for Vendetta diproduksi oleh Silver Pictures, Virtual Studios, dan Anarchos Productions Inc., V for Vendetta pada awalnya dijadwalkan untuk dirilis oleh Warner Bros Pictures pada 4 November 2005 (sehari sebelum Guy Fawkes Night ke-400).

Namun ditunda, V for Vendetta malah dibuka di Amerika Serikat pada 17 Maret 2006 untuk sebagian besar ulasan positif dari para kritikus dan merupakan keberhasilan box office.