Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Cidro Didi Kempot, Wes Sakmestine Ati Iki Nelongso
Simak, kunci gitar atau chord gitar Cidro milik Didi Kempot, termasuk lirik lagu Cidro.
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Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Cidro Didi Kempot, Wes Sakmestine Ati Iki Nelongso.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Untuk kamu penggemar Didi Kempot, yuk simak kunci gitar atau chord gitar Cidro.
SImak juga, lirik lagu Cidro.
Berikut, chord gitar Cidro yang dipopulerkan Didi Kempot.
Intro : C Em Am Em F G C
C Em Am Em
Wes sakmestine ati Iki nelongso
F G. C
Wong sing tak tresnani mblenjani janji
Dm G. C G. Am
Opo ora eling naliko semono
Dm G C
Kebak kembang wangi jeroning dodo
INTRO : F G
C Em. Am. Em
Duh piye maneh Iki pancen nasibku
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung