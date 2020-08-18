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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cidro Didi Kempot, Wes Sakmestine Ati Iki Nelongso

Simak, kunci gitar atau chord gitar Cidro milik Didi Kempot, termasuk lirik lagu Cidro.

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Tribunstyle.com
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Cidro Didi Kempot, Wes Sakmestine Ati Iki Nelongso. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Untuk kamu penggemar Didi Kempot, yuk simak kunci gitar atau chord gitar Cidro.

SImak juga, lirik lagu Cidro.

Berikut, chord gitar Cidro yang dipopulerkan Didi Kempot.

Intro : C Em Am Em F G C

C                         Em     Am             Em
Wes sakmestine ati Iki nelongso

F                                         G.                    C
Wong sing tak tresnani mblenjani janji

Dm               G.      C          G.     Am
Opo ora eling naliko semono

Dm                               G                  C
Kebak kembang wangi jeroning dodo

INTRO : F G

C                        Em.                 Am.       Em
Duh piye maneh Iki pancen nasibku

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Tags
chord gitar Cidro
kunci gitar
Didi Kempot
lirik lagu Cidro
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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