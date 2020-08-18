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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan Dinyanyikan The Potters, 'Kamu Kok Seperti Hantu'

Lagu Keterlaluan milik The Potters, berikut kunci gitar atau chord gitar Keterlaluan, serta lirik lagu Keterlalulan.

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KOLASE / INSTAGRAM @kiki_the_potters
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan Dinyanyikan The Potters, 'Kamu Kok Seperti Hantu'. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Keterlaluan milik The Potters, berikut kunci gitar atau chord gitar Keterlaluan.

Simak juga, lirik lagu Keterlaluan.

Berikut, chord gitar Keterlaluan yang dinyanyikan The Potters.

Intro : Am E Am E Am Dm-C-Am

        Am E Am E Am Dm-C-Am

*)

  Am
kamu kok seperti hantu

  Dm      G       C
terus menghantui aku

  F                   E
kamu bikin pusing kepalaku

                            Am
lama-lama kau terus sakiti aku

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Tags
chord gitar Keterlaluan
lirik lagu Keterlaluan
The Potters
kunci gitar
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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