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Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan Dinyanyikan The Potters, 'Kamu Kok Seperti Hantu'
Lagu Keterlaluan milik The Potters, berikut kunci gitar atau chord gitar Keterlaluan, serta lirik lagu Keterlalulan.
KOLASE / INSTAGRAM @kiki_the_potters
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan Dinyanyikan The Potters, 'Kamu Kok Seperti Hantu'.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Keterlaluan milik The Potters, berikut kunci gitar atau chord gitar Keterlaluan.
Simak juga, lirik lagu Keterlaluan.
Berikut, chord gitar Keterlaluan yang dinyanyikan The Potters.
Intro : Am E Am E Am Dm-C-Am
Am E Am E Am Dm-C-Am
*)
Am
kamu kok seperti hantu
Dm G C
terus menghantui aku
F E
kamu bikin pusing kepalaku
Am
lama-lama kau terus sakiti aku
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung