Chord Gitar dan Lirik Lagu Pamer Bojo Dinyanyikan Didi Kempot, ' Dudu Klambi Anyar' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Pamer Bojo milik Didi Kempot, berikut kunci gitar atau chord gitar Pamer Bojo.

Simak juga, lirik lagu Pamer Bojo.

Berikut, chord gitar Pamer Bojo yang dinyanyikan Didi Kempot.

Intro: C F C..Am..Em..

F G Em Am

F G C G

C

Koyo ngene

F C

rasane wong nandang kangen

Am Em

rino wengi atiku rasane peteng

F G

tansah kelingan

Em Am

kepengen nyawang

F Dm G

sedelo wae uwis emoh tenan..