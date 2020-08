Chord Gitar dan Lirik Lagu Everytime Dinyanyikan Britney Spears, 'Everytime I try to fly I Fall'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Everytime milik Britney Spears, berikut kunci gitar atau chord gitar Everytime.

Simak juga, lirik lagu Everytime.

Berikut, chord gitar Everytime yang dinyanyikan Britney Spears.

**

C G C Am

-

C G

Notice me

C Am

Take my hand

C G

Why are we

C Am

Strangers When

Em C

Our love was strong