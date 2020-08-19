Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Everytime Dinyanyikan Britney Spears, 'Everytime I try to fly I Fall'
Buat kamu yang menyukai lagu Everytime milik Britney Spears, berikut kunci gitar atau chord gitar Everytime
youtube.com
Chord Gitar dan Lirik Lagu Everytime Dinyanyikan Britney Spears, 'Everytime I try to fly I Fall'
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Everytime milik Britney Spears, berikut kunci gitar atau chord gitar Everytime.
Simak juga, lirik lagu Everytime.
Berikut, chord gitar Everytime yang dinyanyikan Britney Spears.
**
C G C Am
-
C G
Notice me
C Am
Take my hand
C G
Why are we
C Am
Strangers When
Em C
Our love was strong
Berita Terkait :#Chord Gitar
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Kumenanti Seorang Kekasih Iwan Fals, Jangan Kau Tak Menepati Janji
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Pantai Klayar Didi Kempot, Yen Kowe Nganti Gandeng
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Mimpi yang Sempurna Dinyanyikan Peterpan, 'Bahasa Kesunyian'
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Cantik Dinyanyikan Kahitna, 'Tapi Apa Arti Merindu Selalu'
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Yang Terdalam Dinyanyikan Peterpan, 'Tak Akan Ku Ulangi'
Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung