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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Everytime Dinyanyikan Britney Spears, 'Everytime I try to fly I Fall'

Buat kamu yang menyukai lagu Everytime milik Britney Spears, berikut kunci gitar atau chord gitar Everytime

Chord Gitar dan Lirik Lagu Everytime Dinyanyikan Britney Spears, 'Everytime I try to fly I Fall'
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Chord Gitar dan Lirik Lagu Everytime Dinyanyikan Britney Spears, 'Everytime I try to fly I Fall'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Everytime milik Britney Spears, berikut kunci gitar atau chord gitar Everytime.

Simak juga, lirik lagu Everytime.

Berikut, chord gitar Everytime yang dinyanyikan Britney Spears.

**

C G C Am
-

C      G
Notice me

C       Am
Take my hand

C       G
Why are we

C         Am
Strangers When

Em           C
Our love was strong

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Tags
Chord Gitar dan Lirik Lagu Everytime
Lagu Britney Spears
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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