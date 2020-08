Chord Gitar dan Lirik Lagu Hampa Ari Lasso, Entah di Mana Dirimu Berada

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai Ari Lasso, yuk simak, kunci gitar atau chord gitar Hampa.

Simak juga, lirik lagu Hampa.

Berikut, chord gitar Hampa yang dinyanyikan Ari Lasso.

Intro: Am D G F C G

C G Am

Kupejamkan mata ini

Dm A Dm

Mencoba tuk melupakan

G F C

Segala kenangan indah

Am Dm

Tentang dirimu..

G

Tentang mimpiku

C G Am

Semakin aku mencoba

Dm A Dm

Bayangmu semakin nyata

G F C

Merasuk hingga ke jiwa

Am Dm G

Tuhan tolonglah diriku

Chorus:

C Am Dm G

Entah di mana dirimu berada

E Am Dm G

Hampa terasa hidupku tanpa dirimu

C Am Dm G

Apakah di sana.. slalu rindukan aku

E Am Dm

Seperti diriku yang slalu merindukanmu

G

Selalu merindukanmu

C G Am

Tak bisa aku ingkari

Dm A Dm

Engkaulah satu-satunya

G F C

Yang bisa membuat jiwaku

Am Dm

Yang pernah mati

G

menjadi berarti

C G Am

Namun kini kau menghilang

Dm A Dm

Bagaikan ditelan bumi

G F C

Tak pernahkah kau sadari

Am Dm G

Arti cintamu Untukku

Kembali ke Chorus

Int. : F C F C F C

Am Dm G F-G

Kembali ke : Chorus (2x)

Outro : C Am Dm G-F

E Am Dm G

Demikian, kunci gitar atau chord gitar Hampa yang dinyanyikan Ari Lasso dan lirik lagu Hampa.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)