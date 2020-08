Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu I Like You So Much Dinyanyikan Ysabelle Cuevas, 'You're The Cure My Love'.

Intro :

F G Em Am Dm G C

C Am

I like your eyes, you look away when you pretend not to care

Dm G

I like the dimples on the corners of the smile that you wear

Em Am

I like you more, the world may know but don't be scared

Dm G

Coz I'm falling deeper, baby be prepared