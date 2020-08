Chord Gitar dan Lirik Lagu Ku Puja-puja Dinyanyikan Ipank, 'Sungguh Ku Terpuruk dalam Lamunan'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Ku Puja-puja milik Ipank, berikut kunci gitar atau chord gitar Ku Puja-puja.

Simak juga, lirik lagu Ku Puja-puja.

Berikut, chord gitar Ku Puja-puja yang dinyanyikan Ipank.

[INTRO]

Am C G Am

Am

Sungguh ku terpuruk dalam lamunan

Am G

Seakan ragaku hangus terbakar

F G

Begitu besar hati

F E

Tak akan mampu ku sirami

(*)