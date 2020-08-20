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Chord Gitar dan Lirik Lagu Kemarin Dinyanyikan Seventeen, 'Mencarimu Tak Tahu di Mana'
Simak, kunci gitar atau chord gitar Kemarin dinyanyikan Seventeen dan lirik lagu Kemarin.
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Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Kemarin Dinyanyikan Seventeen, 'Mencarimu Tak Tahu di Mana'.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Kemarin milik Seventeen, berikut kunci gitar atau chord gitar Kemarin.
Simak juga, lirik lagu Kemarin.
Berikut, chord gitar Kemarin yang dinyanyikan Seventeen.
Intro : Am..F..
Am..G..C..
.
Am Dm
kemarin engkau masih ada di sini
G C
bersamaku menikmati rasa ini
F Dm
berharap semua takkan pernah berakhir
E E
bersamamu..bersamamu
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung