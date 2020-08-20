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Chord Gitar dan Lirik Lagu Kemarin Dinyanyikan Seventeen, 'Mencarimu Tak Tahu di Mana'

Simak, kunci gitar atau chord gitar Kemarin dinyanyikan Seventeen dan lirik lagu Kemarin.

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Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Kemarin Dinyanyikan Seventeen, 'Mencarimu Tak Tahu di Mana'. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Kemarin milik Seventeen, berikut kunci gitar atau chord gitar Kemarin.

Simak juga, lirik lagu Kemarin.

Berikut, chord gitar Kemarin yang dinyanyikan Seventeen.

Intro : Am..F..

        Am..G..C..

.

Am                    Dm
 kemarin engkau masih ada di sini

G                  C
 bersamaku menikmati rasa ini

F                      Dm
 berharap semua takkan pernah berakhir

E          E
 bersamamu..bersamamu

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kunci gitar
chord gitar Kemarin
lirik lagu Kemarin
Seventeen
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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