Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Keterlaluan Dinyanyikan The Potters, 'Terus Menghantui Aku'.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Keterlaluan milik The Potters, berikut kunci gitar atau chord gitar Keterlaluan.

Simak juga, lirik lagu Keterlaluan.

Berikut, chord gitar Keterlaluan yang dinyanyikan The Potters.

Intro : Am E Am E Am Dm-C-Am

Am E Am E Am Dm-C-Am

*)

Am

kamu kok seperti hantu

Dm G C

terus menghantui aku

F E

kamu bikin pusing kepalaku

Am

lama-lama kau terus sakiti aku