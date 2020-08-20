Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Lelaki Pemalu Dinyanyikan Efek Rumah Kaca, 'Lelah Berpura-pura'
Simak, kunci gitar atau chord gitar Lelaki Pemalu milik Efek Rumah Kaca dan juga lirik lagu Lelaki Pemalu.
Tribunnews/Herudin
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Lelaki Pemalu Dinyanyikan Efek Rumah Kaca, 'Lelah Berpura-pura'.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu menyukai lagu Lelaki Pemalu dipopulerkan Efek Rumah Kaca, berikut kunci gitar atau chord gitar Lelaki Pemalu.
Simak juga, lirik lagu Lelaki Pemalu.
Berikut, chord gitar Lelaki Pemalu dinyanyikan Efek Rumah Kaca.
Intro: B-F#-B-F# G A B
B-F#-B-F# G A B
Verse I
B F# B F# G A B
senja akan segera berlalu
B F# B F# G A B
seorang lelaki melintas menyimpan malu
B F# B F# G A B
menyusul langkah sang gadis yang mungil
Berita Terkait :#Chord Gitar
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Seperti Rahim Ibu Dinyanyikan Efek Rumah Kaca, 'Bait Risauku'
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesepian Dinyanyikan Efek Rumah Kaca, 'Di Mana Tenang yang Kau Janjikan'
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Hampa Dinyanyikan Ari Lasso, 'Kupejamkan Mata Ini'
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Kemarin Dinyanyikan Seventeen, 'Mencarimu Tak Tahu di Mana'
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Kapusan Janji Dinyanyikan Didi Kempot, 'Nengopo Ono Tresno'
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung