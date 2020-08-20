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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Lelaki Pemalu Dinyanyikan Efek Rumah Kaca, 'Lelah Berpura-pura'

Simak, kunci gitar atau chord gitar Lelaki Pemalu milik Efek Rumah Kaca dan juga lirik lagu Lelaki Pemalu.

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Lelaki Pemalu Dinyanyikan Efek Rumah Kaca, 'Lelah Berpura-pura'
Tribunnews/Herudin
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Lelaki Pemalu Dinyanyikan Efek Rumah Kaca, 'Lelah Berpura-pura'. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu menyukai lagu Lelaki Pemalu dipopulerkan Efek Rumah Kaca, berikut kunci gitar atau chord gitar Lelaki Pemalu.

Simak juga, lirik lagu Lelaki Pemalu.

Berikut, chord gitar Lelaki Pemalu dinyanyikan Efek Rumah Kaca.

Intro: B-F#-B-F# G A B

       B-F#-B-F# G A B

 

Verse I

B      F# B  F# G A     B
senja akan segera berlalu

  B       F#     B      F#        G   A B
seorang lelaki melintas menyimpan malu

  B          F# B     F# G A       B
menyusul langkah sang gadis yang mungil

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Tags
kunci gitar
chord gitar Lelaki Pemalu
lirik lagu Lelaki Pemalu
Efek Rumah Kaca
Tribunlampung.co.id
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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