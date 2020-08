Chord Gitar dan Lirik Lagu Miniatur Dinyanyikan Suara Kayu, 'Biar ku Pendek Tapi Nyaman Dipeluk'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Miniatur milik Suara Kayu, berikut kunci gitar atau chord gitar Miniatur.

Simak juga, lirik lagu Miniatur.

Berikut, chord gitar Miniatur yang dinyanyikan Suara Kayu.

[Intro]

C CMaj7 F

C Cmaj7 F

[Verse]

C Cmaj7 F G

Suka.. minder.. liat.. dia yang tinggi

C Cmaj7 F

Kaki.. jenjang.. badan langsing

G C Am Dm G C G

Ga kaya aku yang kecil kakinya pendek..