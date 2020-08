Chord Gitar dan Lirik Lagu My Immortal Dinyanyikan Evanescence, 'When You Cried I'd Wipe Away'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu My Immortal milik Evanescence, berikut kunci gitar atau chord gitar My Immortal.

Simak juga, lirik lagu My Immortal.

Berikut, chord gitar My Immortal yang dinyanyikan Evanescence.

(Intro) A C#m A C#m

.

A C#m

I'm so tired of being here

A C#m

suppressed by all of my childish fears

A

and if you have to leave

C#m

I wish that you could just leave

A

because your presence still lingers here

C#m F#m

and it won't leave me alone.