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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pamer Bojo Dinyanyikan Didi Kempot, 'Teles Kebes Netes Eluh'

Buat kamu yang menyukai lagu Pamer Bojo milik Didi Kempot, berikut kunci gitar atau chord gitar Pamer Bojo

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Pamer Bojo Dinyanyikan Didi Kempot, 'Teles Kebes Netes Eluh'
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Chord Gitar dan Lirik Lagu Pamer Bojo Dinyanyikan Didi Kempot. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Pamer Bojo milik Didi Kempot, berikut kunci gitar atau chord gitar Pamer Bojo.

Simak juga, lirik lagu Pamer Bojo.

Berikut, chord gitar Pamer Bojo yang dinyanyikan Didi Kempot.

Intro: C F C..Am..Em.. 
        F G Em Am
        F G C G

        C
Koyo ngene

        F            C
rasane wong nandang kangen

       Am                 Em
rino wengi atiku rasane peteng

F           G
tansah kelingan

Em           Am
kepengen nyawang

    F       Dm         G
sedelo wae uwis emoh tenan..

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Tags
Didi Kempot
Pamer Bojo
chord gitar
Tribunlampung.co.id
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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