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Chord Gitar dan Lirik Lagu Pamer Bojo Dinyanyikan Didi Kempot, 'Teles Kebes Netes Eluh'
Buat kamu yang menyukai lagu Pamer Bojo milik Didi Kempot, berikut kunci gitar atau chord gitar Pamer Bojo
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Chord Gitar dan Lirik Lagu Pamer Bojo Dinyanyikan Didi Kempot.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Pamer Bojo milik Didi Kempot, berikut kunci gitar atau chord gitar Pamer Bojo.
Simak juga, lirik lagu Pamer Bojo.
Berikut, chord gitar Pamer Bojo yang dinyanyikan Didi Kempot.
Intro: C F C..Am..Em..
F G Em Am
F G C G
C
Koyo ngene
F C
rasane wong nandang kangen
Am Em
rino wengi atiku rasane peteng
F G
tansah kelingan
Em Am
kepengen nyawang
F Dm G
sedelo wae uwis emoh tenan..
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung