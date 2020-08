Chord Gitar dan Lirik Lagu Redemption Song Dinyanyikan Bob Marley, 'Won't You Help to Sing'

[Verse 1]

G Em Em7

Old pirates, yes, they rob I.

C G/B Am

Sold I to the merchant ships

G Em C G/B Am

minutes after they took I from the bottomless pit.