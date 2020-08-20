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Chord Gitar dan Lirik Lagu Seperti Rahim Ibu Dinyanyikan Efek Rumah Kaca, 'Bait Risauku'
Simak, kunci gitar atau chord gitar Seperti Rahim Ibu dinyanyikan Efek Rumah Kaca dan juga lirik lagu Seperti Rahim Ibu.
Tribunnews/Herudin
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Seperti Rahim Ibu Dinyanyikan Efek Rumah Kaca, 'Bait Risauku'.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu menyukai lagu Seperti Rahim Ibu dipopulerkan Efek Rumah Kaca, berikut kunci gitar atau chord gitar Seperti Rahim Ibu.
Simak juga, lirik lagu Seperti Rahim Ibu.
Berikut, chord gitar Seperti Rahim Ibu dinyanyikan Efek Rumah Kaca.
[Verse]
Fm Ab
Dengarlah,
Db Ab
Nyanyi sunyiku,
Db Fm
Bait risauku,
Bbm G
Rindu terpendamku
C Fm
Menyala dalam hayatku
.
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Efek Rumah Kaca
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung