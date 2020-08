Chord Gitar dan Lirik Lagu Sewu Kuto Didi Kempot, Wis Tak Cobo Nglaliake

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar Sewu Kuto yang dipopulerkan Didi Kempot.

Simak juga, lirik lagu Sewu Kuto.

Berikut, chord gitar Sewu Kuto Didi Kempot.

[Intro] C Em F G C

C Em

Sewu kuto uwis tak liwati

F C G

Sewu ati tak takoni

C Em

Nanging kabeh podo ra ngerteni

F C G

Lungamu neng endi

Am F

Pirang taun anggonku nggoleki

C G C

Seprene durung biso nemoni

[Interlude] Am Dm G C

[Reff]

Dm G C Am

Wis tak cobo nglaliake

F G C

Jenengmu soko atiku

F G C G Am

Sak tenane aku ora ngapusi

Dm G C F G C

Isih tresno sliramu

[*]