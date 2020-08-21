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Chord Gitar dan Lirik Lagu Boulevard of Broken Dreams Dinyanyikan Green Day, 'I Walk Alone'

Buat kamu yang menyukai lagu Boulevard of Broken Dreams milik Green Day, berikut kunci gitar atau chord gitar Boulevard of Broken Dreams.

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Chord Gitar dan Lirik Lagu Boulevard of Broken Dreams Dinyanyikan Green Day, 'I Walk Alone'. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Boulevard of Broken Dreams milik Green Day, berikut kunci gitar atau chord gitar Boulevard of Broken Dreams.

Simak juga, lirik lagu Boulevard of Broken Dreams.

Berikut, chord gitar Boulevard of Broken Dreams yang dinyanyikan Green Day.

[Verse 1]

Em        G              D              A             Em

I walk a lonely road, the only one that I have ever known

            G             D                A               Em

Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone

[Interlude]

Em  G  D  A

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Tags
chord gitar
Green Day
Boulevard of Broken Dreams
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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