Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Boulevard of Broken Dreams Dinyanyikan Green Day, 'I Walk Alone'
Buat kamu yang menyukai lagu Boulevard of Broken Dreams milik Green Day, berikut kunci gitar atau chord gitar Boulevard of Broken Dreams.
youtube.com
Chord Gitar dan Lirik Lagu Boulevard of Broken Dreams Dinyanyikan Green Day, 'I Walk Alone'.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Boulevard of Broken Dreams milik Green Day, berikut kunci gitar atau chord gitar Boulevard of Broken Dreams.
Simak juga, lirik lagu Boulevard of Broken Dreams.
Berikut, chord gitar Boulevard of Broken Dreams yang dinyanyikan Green Day.
[Verse 1]
Em G D A Em
I walk a lonely road, the only one that I have ever known
G D A Em
Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone
[Interlude]
Em G D A
Berita Terkait :#Chord Gitar
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Seberapa Pantas Dinyanyikan Sheila On 7, 'Seberapa Pantaskah Kau'
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Mr Brightside Dinyanyikan The Killers, 'Jealousy Turning Saints'
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Sepertiga Malam Rey Mbayang, Kuyakinkan Diri Kaulah yang Terbaik
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Cuek Rizky Febian, Kadang Kukesal dengan Sikapmu
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Sayap-sayap Patah Dewa 19, Sayangku Kumohon Tetap di Sini
Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung