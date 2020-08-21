Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Dear God Dinyanyikan Avenged Sevenfold, 'A Lonely Road Crossed Another'
Lagu Dear God milik Avenged Sevenfold, berikut kunci gitar atau chord gitar Dear God.
AFP
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Dear God Dinyanyikan Avenged Sevenfold, 'A Lonely Road Crossed Another'.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Dear God milik Avenged Sevenfold, berikut kunci gitar atau chord gitar Dear God.
Simak juga, lirik lagu Dear God.
Berikut, chord gitar Dear God yang dinyanyikan Avenged Sevenfold.
Intro: C G Am Em F C G
C G Am Em F C G
*)
C G
a lonely road,
Am Em
crossed another cold state line
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung