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Chord Gitar dan Lirik Lagu Dear God Dinyanyikan Avenged Sevenfold, 'A Lonely Road Crossed Another'

Lagu Dear God milik Avenged Sevenfold, berikut kunci gitar atau chord gitar Dear God.

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Dear God Dinyanyikan Avenged Sevenfold, 'A Lonely Road Crossed Another'
AFP
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Dear God Dinyanyikan Avenged Sevenfold, 'A Lonely Road Crossed Another'. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Dear God milik Avenged Sevenfold, berikut kunci gitar atau chord gitar Dear God.

Simak juga, lirik lagu Dear God.

Berikut, chord gitar Dear God yang dinyanyikan Avenged Sevenfold.

Intro: C G Am Em F C G

       C G Am Em F C G

*)

 C        G

 a lonely road,

          Am                 Em

 crossed another cold state line 

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Tags
chord gitar
Dear God
Avenged Sevenfold
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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