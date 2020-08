Chord Gitar dan Lirik Lagu Kulepas dengan Ikhlas Lesty Kejora, Untuk Kamu Aku Datang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan chord gitar Kulepas dengan Ikhlas yang dinyanyikan Lesty Kejora.

[Intro]

G Cm F Cm G

G Bm C Cm G

G Bm

Selamat.. kuucapkan padamu..

C

Wahai orang yang pernah

Cm G Cm G

Paling.. aku sayang..

G Bm

Ku lepas.. dirimu dengan ikhlas..

C

Moga Tuhan jagakan

Cm G

Dirimu.. dan dia..

Am G

Ku datang.. memberikan selamat

Dm G

Walau langkah kaki gamang

Dm G

Untuk kamu aku datang

Cm G

Semoga dirimu.. bahagia..

G Bm

Ku lepas.. dirimu dengan ikhlas

C Cm G

Semoga engkau.. dan dia.. bahagia..

[Intro]

Bm Em Bm Em

C Cm G

[Chorus]

G Bm

Dulu kita pernah berbagi rasa..

C Cm G

Kini kita hanya teman yang biasa

[Intro] Cm G

G Bm

Dulu kita.. bisa berencana..

C Cm G

Tapi Tuhanlah yang me..nakdirkan..

Am G

Hidup terus.. berjalan

Am G

Engkau tlah ku.. relakan

F C G

Pada Tuhan.. semua.. ku pasrahkan..

[Intro] F C G