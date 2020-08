Chord Gitar dan Lirik Lagu Mr Brightside Dinyanyikan The Killers, 'Jealousy Turning Saints'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Mr Brightside milik The Killers, berikut kunci gitar atau chord gitar Mr Brightside.

Simak juga, lirik lagu Mr Brightside.

Berikut, chord gitar Mr Brightside yang dinyanyikan The Killers.

**

C C/B

Coming out of my cage

F

And I've been doing just fine

Gotta gotta be down

Because I want it all

C C/B

It started out with a kiss

F

How did it end up like this?