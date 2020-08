Chord Gitar dan Lirik Lagu Pantai Klayar Didi Kempot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, lirik lagu dan chord gitar Pantai Klayar dinyanyikan Didi Kempot.

Intro : C Em F G (2x) C

C Em F

Tulung sawangen..sawangen aku..

F G

Sing nandang rindu

C Em

…Oh tulung muliho

F

Senadyan sedelo

Dm G

Aku wis lilo

Am Em

…Samar ati iki samar

F

Yen nganti kowe lali

G

Janjimu neng pantai klayar

Am Em

Samar ati iki samar

F Dm

Yen nganti kowe tego

G C

Ninggal aku ganti pacar..ouuoo..

Intro : C…Em..F..G.., C

C Em Am

Sedelo wae aku ora biso

F G

Adoh kowe nengopo ninggalke lungo

C Em Am

Sekedep netro aku ora lilo

F

Yen kowe nganti gandeng

G C

Karo wong liyo…Oouuoo...

Intro : Am..Em..Dm..G..C

Dm Em F D G....C

C Em Am

Birune segoro kutho pacitan

F G

Nyimpen janjimu seprene ra biso ilang

C Em Am

Birune segoro kutho pacitan

F

Pantai klayar sing nyimpen

G C

Sewu kenangan….ouoo...

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)