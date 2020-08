Chord Gitar dan Lirik Lagu Sayap-sayap Patah Dewa 19, Sayangku Kumohon Tetap di Sini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu-lagu Dewa 19, berikut kunci gitar atau chord gitar Sayap-sayap Patah.

Simak juga lirik lagu Sayap-sayap Patah.

Berikut, chord gitar Sayap-sayap Patah Dewa 19.

Am

Am Em F

Sayangku ku mohon

C G

tetap di sini

Am Em F

temani jasadku

C G

yang belum mati

Am G F

rohku melayang tak kembali

Dm E Am

bila kau pun pergi

G F

meninggalkan yang terbaik

Dm E

bagi kita semua

Reff

C Dm F

Ku coba kembangkan sayap patahku

C Dm F

tuk terbang tinggi lagi di angkasa

Am G F Em

melayang melukis langit merangkai awan

Dm F G

awan mendung

**

Am Em F

Sayangku ku mohon

C G

tetap di sini

Am Em F

temani jasadku

C G

yang belum mati