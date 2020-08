Chord Gitar dan Lirik Lagu Titip Rindu Buat Ayah Ebiet G Ade

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan chord gitar Titip Rindu Buat Ayah yang dipopulerkan Ebiet G Ade.

C F C

Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa

G F C

Benturan dan hempasan terpahat di keningmu

G Dm

Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras

G C F

namun kau tetap tabah hm…

C F

Meski nafasmu kadang tersengal

Dm G

memikul beban yang makin sarat

C

kau tetap bertahan

[*]

C F C

Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini

G F C

Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan

G Dm

Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari

G C F

kini kurus dan terbungkuk hm…

C F

Namun semangat tak pernah pudar

Dm G

meski langkahmu kadang gemetar

C

kau tetap setia

[Reff]

F G C

Ayah, dalam hening sepi kurindu

F G C

untuk menuai padi milik kita

Dm G C

Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan

Dm G C

Anakmu sekarang banyak menanggung beban

[Kembali ke *]

(Tribunlampung.co.id/Noval Andriansyah)