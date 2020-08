Download Lagu Rizky Febian Cuek, Video Musik YouTube Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu terbaru Rizky Febian berjudul Cuek. Lagu Cuek adalah karya terbaru putra komedian Sule, Rizky Febian.

Lagu Cuek menceritakan kisah orang yang selalu berpikiran overthinking terhadap pasangannya.

Dalam keterangannya di YouTube, lagu Cuek adalah lagu cinta ala Rizky Febian yang dibuat dari cerita serupa dengan kejadian yang sering dirasakan banyak pasangan.

Model Anya Geraldine tampil sebagai model di video lagu Cuek yang diposting di YouTube pada 8 Agustus 2020.

Lirik Lagu Cuek - Rizky Febian

Kadang ku kesal dengan sikapmu

Yang selalu bertanya

Mana perhatianku

Mungkin kau

Tak pernah merasakan

Apa yang aku lakukan

Di setiap pengorbananku

S'lalu jadi yang kau mau

Menjaga di setiap saat

Tapi kau tak melihatnya

Reff

Mana ada aku cuek

Apalagi nggak mikirin kamu

Tiap pagi bangun ku selalu

Memikirkan kamu

Buka lagi itu hatimu

Agar kau tahu isi hatiku

Semua perjuanganku

Tertuju padamu

Mungkin kau tak pernah merasakan

Apa yang ku lakukan

Di setiap pengorbananku