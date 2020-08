Lirik dan Chord Gitar Cidro Didi Kempot, Gek Opo Salah Awakku Iki

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Cidro yang dinyanyikan Didi Kempot.

Intro : C F G C Dm Am G



C F G C Fm C Fm G

Fm C G C G

C Em Am Em

Wes sakmestine ati iki nelongso

F G C

Wong sing tak tresnani mblenjani janji

Dm G C G Am

Opo ora Eling naliko semono

Dm G C

Kebak kembang wangi jeroning dada

Music: F G

#

C Em Am Em

Duh piye maneh iki pancen nasibku

F G C

Kudu nandang loro koyo mengkene

Dm G C G Am

Remuk ati iki yen eling janjine

Dm G C

Ora ngiro jebul lamis wae

Music: Dm G C

Reff:

Am Em

Gek opo salah awakku iki

F G C C-G

Koe nganti tega mblenjani janji

Am Em

Opo mergo kahanan uripku iki

F G

Mlarat bondo seje karo uripmu

F

Aku nelongso

C G Am

Mergo kebacut tresno

Dm G C

Ora ngiro saikine cidro

Interlude: Am Em F G C

F G C G

Kembali ke *, #, Reff

Dm G C

Ora ngiro saiki koe cidro...

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)