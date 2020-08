VIDEO Rizky Febian Dituding Jadi Orang Ke-3 Hubungan Ovi Rangkuti dan Anya Geraldine

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Saling unfollow Instagram, selebgram Anya Geraldine dan kekasihnya Ovi Rangkuti diduga sudah putus.

Putusnya Anya Geraldine dan Ovi Rangkuti ini disebut-sebut karena kehadiran Rizky Febian, anak sulung Sule.

Seperti diketahui, Rizky Febian dan Anya Geraldine ini terlibat dalam sebuah poject lagu bareng berjudul ' Cuek'.

Sejak kolaborasi tersebut, Anya Geraldine dan Rizky Febian pun sering terlihat berdua.

Foto-foto berdua antara Anya Geraldine dan Rizky Febian pun sudah banyak diposting di laman Instagram masing-masing.

Melihat kemesraan sang kekasih dengan Rizky Febian, Ovi Rangkuti sempat tak mempermaaslahkan

Namun tiba-tiba baru-baru ini Ovi Rangkuti unfollow Instagram Anya Geraldine.

Foto-foto kebersamaan dengan Anya Geraldine yang jadi kekasihnya sejak 2019 ini pun dihapus total oleh Ovi Rangkuti.

Seolah mengisyaratkan hubungannya dengan Anya Geraldine memang sudah kandas, Ovi Rangkuti mengaku memikul beban yang berat

"Life is tough, but so am I (hidup itu berat, tapi inilah aku)," tulis Ovi Rangkuti.