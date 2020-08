Chord Gitar dan Lirik Lagu Dalan Liyane Hendra Kumbara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan chord gitar Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.

Intro : F..G..C Em Am -A

Dm..G..C..

C G C

... Sopo seng kuat nandang kahanan

Am A Dm

sopo seng ora kroso kelangan

F G Em

ditinggal pas sayang sayange

A Dm

pas lagi jeru jerune..

G C

kowe milih dalan liyane..

Int. Fm C

C

Sopo seng kuat ditinggal lungo

Am A Dm

sopo seng atine ora loro

F G Em

kenangan sing wis tak lakoni

A Dm

tak simpen neng njero ati

G C

dewe wes ra dadi siji..

Reff:

F

Yowes ben tak lakoni nganti

G

sak kuat kuate ati

C

pesenku mung siji

Em Am

seng ngati-ati..

A Dm

isoku mung mendem..

G

esuk tekan sonten

C

mergo sadar diri kulo

C

dudu sinten sinten..

F

Yowes ben mung tak pendem roso

G

seng ono neng njero dodo

C

tetep tak dongakno

Em Am

mugo urip mulyo..