Chord Gitar dan Lirik Lagu Menjaring Matahari Ebiet G Ade

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan chord gitar Menjaring Matahari dinyanyikan Ebiet G Ade.

[Verse]

Am G Am G F E

Kabut… sengajakah engkau mewakili pikiran – ku

Am G Am G F E

Pekat… hitam berarak menyelimuti matahari

Dm E Am G F

Aku dan semua yang ada di sk’li – ling – ku

Dm E Am

Merangkak menggapai dalam gelap

[Instrumental]

Dm Am Dm Am E

[Verse]

Am G Am G F E

Mendung… benarkah pertanda akan seg’ra turun hu – jan

Am G Am G F E

Deras… agar semua basah yang ada di muka bumi

Dm E Am G F

Siramilah juga jiwa kami semua

Dm E Am

Yang tengah dirundung kegalauan

[Chorus]

C G F G Am

Roda jaman menggilas kita, terseret tertatih tatih

C G F G Am

Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu

C G Dm Am

Tak ada yang dapat menolong, selain yang di sana

C G F G Am

Tak ada yang dapat membantu, selain yang di sana…

Em Am Em F G Am

Dialah… Tuhan, Dialah …Tuhan…

[Outro]

G F Am G F G Am G

ho ho hooo…. Tu – han…. ho hoo ….hmm hmm

F G Am G F G

Tuhan…. ho ho hooo ……

Am G F G Am G F

Tuhan…. …… ho ho hooo ……

