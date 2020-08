Chord Gitar dan Lirik Lagu Mimpi yang Sempurna Peterpan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan chord gitar Mimpi yang Sempurna yang dipopulerkan Peterpan.

Intro: D...

Em C G D (2x)

Em C G

Mungkinkah bila ku bertanya

D Em

Pada bintang-bintang

Em C G

Dan bila ku mulai merasa

D Em C G D

bahasa kesunyian

Em C G

Sadarkan aku yang berjalan

D Em

dalam kehampaan

Em C G

Terdiam, terpana, terbata

D

Semua dalam keraguan

Em C G D Em C G D

Aku dan semua yang terluka karena kita

Em C G

Aku kan menghilang

D Em

dalam pekat malam

Em C G D

Lepas ku melayang

Em C G

Biarlah ku bertanya

D Em

pada bintang-bintang

C G

Tentang arti kita

D

...dalam mimpi yang sempurna

(Tribunlampung.co.id/Noval Andriansyah)