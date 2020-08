Chord Gitar dan Lirik Lagu Mungkin Potret Melly Goeslaw

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan chord gitar Mungkin yang dipopulerkan band Potret dengan vokalis Melly Goeslaw.

Intro: Em

Am G D/F# B

Em

Mungkin

Am D

Aku bisa bercinta dengan kamu

G C

Kendati kata kata mu selalu

Am B

Menusuk jantung melukaiku

(*)

Em

Mungkin

Am D

Ku mau memaafkan mu kembali

G C

Demi cinta yang ada di hatiku

Am B

Meloloskanmu mu dari kata pisah

Reff:

Em

Mungkin sang fajar

Am D

Dan sayap-sayap burung patah

G C

Menyaksikan kita berseteru

Am B

Selalu tak pernah damai

Em

Mungkin cintaku

Am D

Terlalu kuat dan menutupi

G C

Jiwa yang dendam akan kerasmu

Am B

Sehingga kita bersama…

Em

Mungkin

Back to (*)

Interlude: F#m Bm E A D Bm C#