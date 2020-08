Chord Gitar dan Lirik Lagu Pipi Mimi Siti Badriah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan chord gitar Pipi Mimi yang dipopulerkan Siti Badriah.

[Intro]

Dm Bb F C

Dm Bb F C

[Reff]

Dm

Mimi sungguh sayang pipi

Bb

Cuma pipi

F C

Mimi tak mau yang lain



Dm

Mimi sungguh cinta pipi

Bb

Cuma pipi

F C

Pipi jangan main-main

[Re-Intro]

Dm Bb F C

Dm Bb F C

[Verse I]

Dm Bb

Pipi pipi pipi

F

Mimi sayang pipi

C

Jangan tinggalin mimi

Dm Bb

Pipi pipi pipi

F

Mimi kangen pipi

C

Mimi takut sendiri

[Verse II]

Dm

Mimi khawatir pipi

Bb

Menunggu pipi pulang

F C

Takut kenapa-napa

Dm

Pipi diluar sana

Bb

Janganlah telat makan

F C

Takut pipi kurusan

[Reff]

Dm

Mimi sungguh sayang pipi

Bb

Cuma pipi

F C

Mimi tak mau yang lain

Dm

Mimi sungguh cinta pipi

Bb

Cuma pipi

F C

Pipi jangan main-main

Dm

Mimi sungguh sayang pipi

Bb

Cuma pipi

F C

Mimi tak mau yang lain



Dm

Mimi sungguh cinta pipi

Bb

Cuma pipi

F C

Pipi jangan main-main

[Music]

Dm Bb F C

Dm Bb F C

Dm Bb F C

Dm Bb F C

[Verse III]

Dm Bb

Pipi pipi pipi

F

Mimi kangen pipi

C

Mimi takut sendiri

Dm

Mimi khawatir pipi

Bb

Menunggu pipi pulang

F C

Takut kenapa-napa

Dm

Pipi diluar sana

Bb

Janganlah telat makan

F C

Takut pipi kurusan

[Reff]

Dm

Mimi sungguh sayang pipi

Bb

Cuma pipi

F C

Mimi tak mau yang lain

Dm

Mimi sungguh cinta pipi

Bb

Cuma pipi

F C

Pipi jangan main-main

Dm

Mimi sungguh sayang pipi

Bb

Cuma pipi

F C

Mimi tak mau yang lain

Dm

Mimi sungguh cinta pipi

Bb

Cuma pipi

F C

Pipi jangan main-main

