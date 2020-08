Ilustrasi - Chord Gitar dan Lirik Lagu Without You Dinyanyikan Oh Wonder, 'Since I've Been Walking Solo'.

[Intro]



C - Am - Em - G





[Verse 1]



C

Step out into the sun

Am

Skies above they radiate me

Em

Lift up, carry the love

G

Do you know?

C

That I've been out of my mind

Am

This slow life I'm waiting for you

Em

To swing me all of your line