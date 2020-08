Bacaan Asmaul Husna Dilengkapi dengan Artinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bacaan Asmaul husna Lengkap Arab, Latin dan Terjemahannya.

Asmaul husna merupakan nama-nama Allah SWT yang indah dan terdiri dari 99 buah.

Menurut bahasa, Asma berarti nama (penyebutan) dan husna berarti yang baik atau yang indah.

Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya.

Ada 99 Nama Allah yang Indah dan Baik yang harus kita ketahui, dan Asmaul Husna ini sudah diajarkan semenjak kita anak-anak agar lebih mudah diingat di kemudian hari.

Berikut Bacaan Asmaul husna Lengkap Arab, Latin dan Terjemahannya, 99 Nama Allah swt

• Doa Setelah Baca Surat Yasin dan Keutamaan Membaca Surat Yasin

• Waktu Terbaik Shalat Tahajud dan Bacaan Doa Setelah Shalat Tahajud

Ar Rahman الرحمن Yang Maha Pengasih

Ar Rahiim الرحيم Yang Maha Penyayang

Al Malik الملك Yang Maha Merajai

Al Quddus القدوس Yang Maha Suci

As Salaam السلام Yang Maha Memberi Kesejahteraan

Al Mu`min المؤمن Yang Maha Memberi Keamanan

Al Muhaimin المهيمن Yang Maha Mengatur

Al Aziz العزيز Yang Maha Perkasa

Al Jabbar الجبار Yang Memiliki Mutlak Kegagahan

Al Mutakabbir المتكبر Yang Maha Megah

Al Khaliq الخالق Yang Maha Pencipta

Al Baari البارئ Yang Maha Melepaskan

Al Mushawwir المصور Yang Maha Membentuk Rupa

Al Ghaffaar الغفار Yang Maha Pengampun

Al Qahhaar القهار Yang Maha Memaksa

Al Wahhaab الوهاب Yang Maha Pemberi Karunia

Ar Razzaaq الرزاق Yang Maha Pemberi Rezeki

Al Fattaah الفتاح Yang Maha Pembuka Rahmat

Al `Aliim العليم Yang Maha Mengetahui

Al Qaabidh القابض Yang Maha Menyempitkan

Al Baasith الباسط Yang Maha Melapangkan

Al Khaafidh الخافض Yang Maha Merendahkan

Ar Raafi الرافع Yang Maha Meninggikan

Al Mu`izz المعز Yang Maha Memuliakan

Al Mudzil المذل Yang Maha Menghinakan

Al Samii السميع Yang Maha Mendengar

Al Bashiir البصير Yang Maha Melihat

Al Hakam الحكم Yang Maha Menetapkan

Al `Adl العدل Yang Maha Adil

Al Lathiif اللطيف Yang Maha Lembut

Al Khabiir الخبير Yang Maha Mengenal

Al Haliim الحليم Yang Maha Penyantun

Al `Azhiim العظيم Yang Maha Agung

Al Ghafuur الغفور Yang Maha Memberi Pengampunan

As Syakuur الشكور Yang Maha Pembalas Budi

Al `Aliy العلى Yang Maha Tinggi

Al Kabiir الكبير Yang Maha Besar

Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Memelihara

Al Muqiit المقيت Yang Maha Pemberi Kecukupan

Al Hasiib الحسيب Yang Maha Membuat Perhitungan

Al Jaliil الجليل Yang Maha Luhur

Al Kariim الكريم Yang Maha Pemurah

Ar Raqiib الرقيب Yang Maha Mengawasi

Al Mujiib المجيب Yang Maha Mengabulkan

Al Waasi الواسع Yang Maha Luas

Al Hakiim الحكيم Yang Maha Maka Bijaksana

Al Waduud الودود Yang Maha Mengasihi

Al Majiid المجيد Yang Maha Mulia

Al Baa`its الباعث Yang Maha Membangkitkan

As Syahiid الشهيد Yang Maha Menyaksikan

Al Haqq الحق Yang Maha Benar

Al Wakiil الوكيل Yang Maha Memelihara

Al Qawiyyu القوى Yang Maha Kuat

Al Matiin المتين Yang Maha Kokoh

Al Waliyy الولى Yang Maha Melindungi

Al Hamiid الحميد Yang Maha Terpuji

Al Muhshii المحصى Yang Maha Menghitung

Al Mubdi المبدئ Yang Maha Memulai

Al Mu`iid المعيد Yang Maha Mengembalikan Kehidupan

Al Muhyii المحيى Yang Maha Menghidupkan

Al Mumiitu المميت Yang Maha Mematikan

Al Hayyu الحي Yang Maha Hidup

Al Qayyuum القيوم Yang Maha Mandiri

Al Waajid الواجد Yang Maha Penemu

Al Maajid الماجد Yang Maha Mulia

Al Wahid الواحد Yang Maha Tunggal

Al Ahad الاحد Yang Maha Esa

As Shamad الصمد Yang Maha Dibutuhkan

Al Qaadir القادر Yang Maha Menentukan

Al Muqtadir المقتدر Yang Maha Berkuasa

Al Muqaddim المقدم Yang Maha Mendahulukan

Al Mu`akkhir المؤخر Yang Maha Mengakhirkan

Al Awwal الأول Yang Maha Awal

Al Aakhir الأخر Yang Maha Akhir

Az Zhaahir الظاهر Yang Maha Nyata

Al Baathin الباطن Yang Maha Ghaib

Al Waali الوالي Yang Maha Memerintah

Al Muta`aalii المتعالي Yang Maha Tinggi

Al Barru البر Yang Maha Penderma

At Tawwaab التواب Yang Maha Penerima Tobat

Al Muntaqim المنتقم Yang Maha Pemberi Balasan

Al Afuww العفو Yang Maha Pemaaf

Ar Ra`uuf الرؤوف Yang Maha Pengasuh

Malikul Mulk مالك الملك Yang Maha Penguasa Kerajaan

Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan

Al Muqsith المقسط Yang Maha Pemberi Keadilan

Al Jamii` الجامع Yang Maha Mengumpulkan

Al Ghaniyy الغنى Yang Maha Kaya

Al Mughnii المغنى Yang Maha Pemberi Kekayaan

Al Maani المانع Yang Maha Mencegah

Ad Dhaar الضار Yang Maha Penimpa Kemudharatan

An Nafii النافع Yang Maha Memberi Manfaat

An Nuur النور Yang Maha Bercahaya

Al Haadii الهادئ Yang Maha Pemberi Petunjuk

Al Badii’ البديع Yang Maha Pencipta

Al Baaqii الباقي Yang Maha Kekal

Al Waarits الوارث Yang Maha Pewaris

Ar Rasyiid الرشيد Yang Maha Pandai

As Shabuur الصبور Yang Maha Sabar

Itulah Bacaan Asma'ul husna untuk Dihafal Anak Lengkap Arab, Latin dan Terjemahannya, 99 Nama Allah swt. (Tribun Sumsel/Anggraini Munanda Effani)

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul "Bacaan Asmaul Husna yang Mudah Dihafal Anak Lengkap Arab, Latin dan Terjemahannya, 99 Nama Allah swt"