Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Berbeza Kasta Dinyanyikan Thomas Arya, 'Cinta yang Dulu Kita Bina'
Simak, kunci gitar atau chord gitar Berbeza Kasta serta lirik lagu Berbeza Kasta dinyanyikan Thomas Arya.
YouTube/Thomas Arya
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Berbeza Kasta Dinyanyikan Thomas Arya, 'Cinta yang Dulu Kita Bina'.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Berbeza Kasta milik Thomas Arya, berikut kunci gitar atau chord gitar Berbeza Kasta.
Simak juga, lirik lagu Berbeza Kasta.
Berikut, chord gitar Berbeza Kasta yang dinyanyikan Thomas Arya.
(Intro)
Am G G Am
G Am G Am
Am Dm
haruskah.. berakhir sampai di sini
G
cinta yang dulu kita bina
F G Am
kini telah layu di dalam hati..
(Intro)
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung