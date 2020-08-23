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Chord Gitar dan Lirik Lagu 'Boulevard of Broken Dreams' Green Day, 'My Shadow's The Only One'
Buat kamu yang menyukai lagu Boulevard of Broken Dreams milik Green Day, berikut kunci gitar atau chord gitar Boulevard of Broken Dreams.
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Chord Gitar dan Lirik Lagu Boulevard of Broken Dreams Dinyanyikan Green Day.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Boulevard of Broken Dreams milik Green Day, berikut kunci gitar atau chord gitar Boulevard of Broken Dreams.
Simak juga, lirik lagu Boulevard of Broken Dreams.
Berikut, chord gitar Boulevard of Broken Dreams yang dinyanyikan Green Day.
[Verse 1]
Em G D A Em
I walk a lonely road, the only one that I have ever known
G D A Em
Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone
[Interlude]
Em G D A
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Editor: Daniel Tri Hardanto