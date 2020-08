Chord Gitar dan Lirik Lagu Parang Tritis Didi Kempot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, lirik lagu dan chord gitar Parang Tritis dinyanyikan Didi Kempot.

Intro: G Em C D G Em Am G D

G

Rasane kepingin nangis

Em

Yen kelingan Parangtritis

Am D

Neng ati koyo diiris

G

Nalika udan gerimis

Em

Rebu wengi malem Kemis

Am

Ra nyono ra ngira

D G

Janjimu jebul mung lamis

Am Em

Parangtritis ning ana wong manis

D G

Yen iling kowe rene yo gelis

Am Em

Parangtritis neng ana wong manis

D G

Yen iling aku kepingin nangis

Reff:

Em C

Ombak gedhe katon ngawe-awe

Am D G

Nelangsa ning ati rasane

Em C

Ombak gedhe sing dadi seksine

Am D G D

Isih kelingan tekan seprene.

Musik: G Em Am D G Em Am G D

G

Rasane kepingin nangis

Em

Yen kelingan Parangtritis

Am D

Neng ati koyo diiris

G

Nalika udan gerimis

Em

Rebu wengi malem Kemis

Am

Ra nyono ra ngira

D G

Janjimu jebul mung lamis