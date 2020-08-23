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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Seberapa Pantas Dinyanyikan Sheila On 7, 'Kau untuk Ku Tunggu'

Simak, kunci gitar atau chord gitar Seberapa Pantas, serta lirik lagu Seberapa Pantas dinyanyikan Sheila On 7.

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Seberapa Pantas Dinyanyikan Sheila On 7, 'Kau untuk Ku Tunggu'
Tribunnews/Jeprima
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Seberapa Pantas Dinyanyikan Sheila On 7, 'Kau untuk Ku Tunggu'. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Seberapa Pantas milik Sheila On 7, berikut kunci gitar atau chord gitar Seberapa Pantas.

Simak juga, lirik lagu Seberapa Pantas.

Berikut, chord gitar Seberapa Pantas yang dinyanyikan Sheila On 7.

Intro: C

C                                  Em
Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu

Am                                          Em
Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan

 Dm                                       Em
Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku

Dm                     Bb            C
Mampukah kita bertahan di saat kita jauh

C                                 Em
Seberapa hebat kau untuk ku banggakan

Am                                          Em
Cukup tangguhkah dirimu untuk slalu ku andalkan

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Tags
kunci gitar
chord gitar Seberapa Pantas
lirik lagu Seberapa Pantas
Sheila On 7
Tribunlampung.co.id
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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