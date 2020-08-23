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Chord Gitar dan Lirik Lagu Seberapa Pantas Dinyanyikan Sheila On 7, 'Kau untuk Ku Tunggu'
Simak, kunci gitar atau chord gitar Seberapa Pantas, serta lirik lagu Seberapa Pantas dinyanyikan Sheila On 7.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Seberapa Pantas milik Sheila On 7, berikut kunci gitar atau chord gitar Seberapa Pantas.
Simak juga, lirik lagu Seberapa Pantas.
Berikut, chord gitar Seberapa Pantas yang dinyanyikan Sheila On 7.
Intro: C
C Em
Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu
Am Em
Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan
Dm Em
Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku
Dm Bb C
Mampukah kita bertahan di saat kita jauh
C Em
Seberapa hebat kau untuk ku banggakan
Am Em
Cukup tangguhkah dirimu untuk slalu ku andalkan
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