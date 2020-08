VIDEO Pasangan Artis Rahma Azhari-Paris Chong Dikaruniai Bayi Perempuan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia datang dari pasangan Rahma Azhari dan Paris Chong, keduanya baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan pada Sabtu (22/8/2020).

Kabar bahagia tersebut disampaikan oleh Rahma Azhari di akun Instagramnya.

"finally, we did it; we are blessed to have a baby girl.

(Akhirnya kami mendapatkannya, kami diberkati dengan kehadiran seorang bayi perempuan)," tulis Rahma Azhari.

Hingga saat ini, perempuan yang tinggal di Amerika itu belum memberikan kabar terbarunya lagi.

Profil Paris Chong

Sosok suami Rahma Azhari, Paris Chong ternyata anak dari pasangan artis Hollywood, Tommy Chong dan Shelby Chong.

Tommy Chong & Shelby ChongTommy Chong & Shelby Chong/ Foto: Instagram/heytommychong

Tommy Chong merupakan aktor, penulis, sekaligus sutradara. Ia dikenal lewat filmnya yang bertema ganja, Cheech & Chong. Sementara Shelby adalah seorang komedian sekaligus produser Amerika.

Paris Chong memiliki empat saudara yaitu Rae Dawn Chong, Robby Chong, Precious Chong, dan Gilbran Chong.