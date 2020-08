VIDEO Profil Kyla Eks JKT48, Kakak dari Adhisty Zara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Inilah profil Kyla Eks JKT48, kakak Adhisty Zara lantang bela sang adik setelah video viral tuai hujatan.

Artis muda Adhisty Zara tengah menjadi sorotan setelah beredar video pacaran kelewat vulgar yang diduga mirip dirinya viral di media sosial, Kamis (20/8/2020).

Tak hanya Zara, pihak keluarga pun turut menjadi sorotan warganet dan tak sedikit menerima hujatan.

Satu di antaranya adalah kakak Zara, Kyla yang menjadi sorotan setelah memberikan pembelaan untuk Zara di media sosial.

Kyla membela Zara dengan menyebut adiknya tidak layak mendapatkan pelecehan secara verbal meski telah melakukan kesalahan.

"Kesalahan adek gue ga membenarkan sikap lo semua untuk melakukan tindakan pelecehan secara verbal ya, OTAKNYA DIPAKE," ungkap Kyla.

Kyla pun meminta publik untuk memperhatikan kondisi mental adiknya yang mendapatkan serangan dari warganet.

"Her mental health is more important than this sh*t," ungkap Kyla.

Sama seperti Zara, Kyla sebelumnya juga merupakan anggota JKT48 hingga kemudian memutuskan keluar.

Dikutip dari berbagai sumber, inilah profil Kyla selengkapnya.