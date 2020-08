Ilustrasi. Download Film The Hate U Give Sub Indo, Streaming Film Amandla Stenberg dan Regina Hall

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film The Hate U Give dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Hate U Give di ponsel (HP).

Para pemain film The Hate U Give di antaranya Amandla Stenberg dan Regina Hall.

Bagaimana sinopsis film The Hate U Give?

The Hate U Give adalah film asal Amerika yang dibuat berdasarkan novel modern berjudul sama.

Novel tersebut ditulis oleh Angie Thomas dan berhasil menjadi novel best seller.

Film The Hate U Give bergenre drama rasisme remaja yang disutradarai oleh George Tilman Jr.

Sedangkan penulis naskah film ini adalah Audrey Wells.

Film The Hate U Give dibintangi oleh Amandia Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby, K.J. Apa, Common, dan Anthony Mackie.

Film The Hate U Give bercerita tentang pengalaman kehidupan seorang remaja berkulit hitam yang mendapat perlakuan rasis saat temannya di bunuh oleh seorang polisi.