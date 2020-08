Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Udara Efek Rumah Kaca (ERK)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan chord gitar Di Udara dinyanyikan Efek Rumah Kaca atau ERK.

[intro] Am F 2x

Am F

Aku sering diancam

Am F

juga teror mencekam

Am F

Kerap ku disingkirkan

Am F

sampai di mana kapan

Am

Ku bisa tenggelam di lautan

F

Aku bisa diracun di udara

Am F

Aku bisa terbunuh di trotoar jalan

[chorus]

F C G Am

tapi aku tak pernah mati

F Em Am

Tak akan berhenti

[intro] Am F 2x

Am F

Aku sering diancam

Am F

juga teror mencekam

Am

Ku bisa dibuat menderita

F

Aku bisa dibuat tak bernyawa

Am F

di kursi-listrikkan ataupun ditikam

F C G Am

Tapi aku tak pernah mati

F Em Am

Tak akan berhenti

F C G Am

Tapi aku tak pernah mati

F Em Am

Tak akan berhenti

[intro] Am F 2x

Am

Ku bisa dibuat menderita

F

Aku bisa dibuat tak bernyawa

Am F

di kursi-listrikkan ataupun ditikam

Am

Ku bisa tenggelam di lautan

F

Aku bisa diracun di udara

Am F

Aku bisa terbunuh di trotoar jalan

[chorus]

F C G Am

Tapi aku tak pernah mati

F Em Am

Tak akan berhenti

