Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Harusnya Aku Dinyanyikan Armada, 'Harusnya Aku yang Disana'
Lagu Harusnya Aku milik Armada, berikut kunci gitar atau chord gitar Harusnya Aku.
Tribunnews/JEPRIMA
Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Harusnya Aku Dinyanyikan Armada, 'Harusnya Aku yang Disana'
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Harusnya Aku milik Armada, berikut kunci gitar atau chord gitar Harusnya Aku.
Simak juga, lirik lagu Harusnya Aku.
Berikut, chord gitar Harusnya Aku yang dinyanyikan Armada.
Intro : C..F..Dm G C….
C..F..Dm G C….
C
Ku tak bahagia..
F
melihat kau bahagia dengannya
Dm
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung