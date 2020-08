Chord Gitar dan Lirik Lagu Larut Dinyanyikan Dewa 19, 'Ku Akui Aku Telah Larut' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Larut milik Dewa 19, berikut kunci gitar atau chord gitar Larut.

Simak juga, lirik lagu Larut.

Berikut, chord gitar Larut yang dinyanyikan Dewa 19.

Intro : C..

C Am

mungkin aku pernah juga merasakan cinta

F C

tapi tak pernah seindah ini

Am

mungkin aku juga pernah merasakan rindu

F C

tapi tak pernah sedalam ini

Dm Em F Em

mungkin kamu tak kan pernah percaya

Dm Em F G

bahwa sesungguhnya aku t'lah... terjatuh

Reff:

C Am F C

ku a...kui aku telah larut

C Am F C

larut ke dalam ka...mu yang kucintai

Interlude : C Am F C

Kembali ke Reff

Demikian, kunci gitar atau chord Larut yang dinyanyikan Dewa 19, serta lirik lagu Larut. (Tribunlampung.co.id/resky mertarega saputri)