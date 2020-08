Chord Gitar dan Lirik Lagu Siap Terluka Melly Goeslaw, Wahai Sang Hujan Sampaikan Kata-kataku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord gitar Siap Terluka yang dipopulerkan Melly Goeslaw, dilengkapi lirik lagu Siap Terluka.

Intro : Am -F Dm -E

Am -F Dm -E

Am

Am

segala

Dm

yang menimbun di hati kita

G

berkata

C

tentang cinta dan tentang rasa

Am

Paruh waktu

Dm

Yang terkikis dalam hidupku

G

Terpaku

C

Mengisahkan drama yang sendu..

F

Bisikan senja

Dm

Membunuh perlahan

F

Menggiring mendung

E

Mengalihkan cinta..

Reff:

G C

Wahai sang hujan

Bm E

Sampaikan kata kataku

Am G

Hanyut di genangan

D/F# G

Letihku menyanjung cinta..

C

Dan kini ku tanya

Bm E

Apakah wajahku masih

Am G

Hadir saat engkau

D/F#

Bersama dengannya

G C

Ku siap terluka..

F Em A

hooo..

Dm C Bm E

huo ohoo..

Am -F -E Am

uuhu hu hu..

Am

Paruh waktu

Dm

Yang terkikis dalam hidupku

G

Terpaku

C

Mengisahkan drama yang sendu..