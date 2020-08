Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlena Dinyanyikan Ikke Nurjanah, 'Terlena, Ku Terlena'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Terlena milik Ikke Nurjanah, berikut kunci gitar atau chord gitar Terlena.

Simak juga, lirik lagu Terlena.

Berikut, chord gitar Terlena yang dinyanyikan Ikke Nurjanah.

Intro: C Em Am G C

C Em F

Masih terngiang di telingaku bisik

C

…cintamu

Em F

Betapa lembut dan mesranya

G C

Aku… terlena

F G C

Terlena… ku terlena

Em G C

Tiada terasa air mataku basahi pipi