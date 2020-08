Ilustrasi - Download MP3 Lagu On My Way Alan Walker feat Sabrina Carpenter

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut cara download lagu MP3 Alan Walker ft Sabrina Carpenter berjudul On My Way versi remix dalam MP3 Gudang Lagu DJ Remix Tahun 2020.

Termasuk lihat juga lirik lagu dan tonton Video Klip On My Way.

Alan Walker merupakan DJ berkebangsaan Norwegia-Inggris, sekaligus juga seorang produser rekaman.

Ia terkenal dengan single berjudul "Faded", dengan menerima sertifikasi platinum lebih dari 10 negara yang berbeda.

Alan Walker juga membuat beberapa single yang selalu hits dan memperoleh banyak pendengar melalui Spotify maupun YouTube.

Berikut lirik lagu On My Way.

I'm sorry but



Don't wanna talk, I need a moment before I go



It's nothing personal



I draw the blinds



They don't need to see me cry