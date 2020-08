Chord Gitar dan Lirik Lagu Kehilangan Dinyanyikan Firman, 'Ku Coba Ungkap Tabir Ini'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Kehilangan milik Firman, berikut kunci gitar atau chord gitar Kehilangan.

Simak juga, lirik lagu Kehilangan.

Berikut, chord gitar Kehilangan yang dinyanyikan Firman.

Intro : Am E Am E Am E..Am

Am G C

ku coba ungkap tabir ini

Dm A Dm

kisah antara kau dan aku

G C

terpisahkan oleh ruang dan waktu